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7 сентября, 12:10

Сгорели за 10 минут: Life.ru публикует видео с обугленной парковкой в Подмосковье, где погибли два человека

SHOT: На сгоревшей парковке в Одинцове сдавали машиноместа за 5-6 тысяч рублей

5-6 тысяч рублей в месяц платили арендаторы на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове, где в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает SHOT.

Последствия пожара на многоуровневой парковке в Одинцове. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, собственник объекта в Одинцове не продавал машиноместа, а сдавал их в аренду местным жителям. Оставить автомобиль на открытом пространстве можно было дешевле — за три тысячи рублей. Машины, находившиеся там, не выгорели.

Сегодня днём на парковке меняли асфальт, во время работ строители активно использовали газовую горелку. В какой-то момент у них загорелся битум. Огонь моментально начал перекидываться на стоявшие внутри машины, которые не убрали на время работ с территории парковки. Местные жители утверждают, что парковка сгорела буквально за 10 минут. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье
Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье

Напомним, что пожар в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья произошёл сегодня днём. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек, также сообщалось об одном пострадавшем.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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