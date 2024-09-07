Сгорели за 10 минут: Life.ru публикует видео с обугленной парковкой в Подмосковье, где погибли два человека

5-6 тысяч рублей в месяц платили арендаторы на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове, где в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает SHOT.

Последствия пожара на многоуровневой парковке в Одинцове. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, собственник объекта в Одинцове не продавал машиноместа, а сдавал их в аренду местным жителям. Оставить автомобиль на открытом пространстве можно было дешевле — за три тысячи рублей. Машины, находившиеся там, не выгорели.