Сгорели за 10 минут: Life.ru публикует видео с обугленной парковкой в Подмосковье, где погибли два человека
SHOT: На сгоревшей парковке в Одинцове сдавали машиноместа за 5-6 тысяч рублей
5-6 тысяч рублей в месяц платили арендаторы на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцове, где в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщает SHOT.
Последствия пожара на многоуровневой парковке в Одинцове. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, собственник объекта в Одинцове не продавал машиноместа, а сдавал их в аренду местным жителям. Оставить автомобиль на открытом пространстве можно было дешевле — за три тысячи рублей. Машины, находившиеся там, не выгорели.
Сегодня днём на парковке меняли асфальт, во время работ строители активно использовали газовую горелку. В какой-то момент у них загорелся битум. Огонь моментально начал перекидываться на стоявшие внутри машины, которые не убрали на время работ с территории парковки. Местные жители утверждают, что парковка сгорела буквально за 10 минут. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, что пожар в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья произошёл сегодня днём. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек, также сообщалось об одном пострадавшем.