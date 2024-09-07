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7 сентября, 10:19

Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове

Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово. Всего сгорело около 20 машин.

Последствия пожара в Одинцове. Видео © SHOT

По данным SHOT, ещё один человек пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Пострадавших эвакуируют через окна загоревшейся парковки. Видео © SHOT

Пострадавших эвакуируют через окна загоревшейся парковки. Видео © SHOT

В Москве произошёл пожар в Центре акушерства им. Кулакова
В Москве произошёл пожар в Центре акушерства им. Кулакова

Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Лесной Городок Одинцовского района Московской области загорелся многоуровневый подземный паркинг. Здание паркинга обуглилось. Пожар развился настолько, что огромный столб густого чёрного дыма можно увидеть за несколько километров.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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