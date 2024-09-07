Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове
Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово. Всего сгорело около 20 машин.
Последствия пожара в Одинцове. Видео © SHOT
По данным SHOT, ещё один человек пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.
Пострадавших эвакуируют через окна загоревшейся парковки. Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Лесной Городок Одинцовского района Московской области загорелся многоуровневый подземный паркинг. Здание паркинга обуглилось. Пожар развился настолько, что огромный столб густого чёрного дыма можно увидеть за несколько километров.
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