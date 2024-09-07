Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове

Два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово. Всего сгорело около 20 машин.

Последствия пожара в Одинцове. Видео © SHOT

По данным SHOT, ещё один человек пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Пострадавших эвакуируют через окна загоревшейся парковки. Видео © SHOT