Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье
Прокуратура: Пожар на парковке в Одинцове мог произойти во время ремонтных работ
Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Одинцовская прокуратура расследует причины пожара в парковке в Лесном Городке в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительной версии, огонь мог вспыхнуть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела надзорного органа. В настоящее время возгорание потушено.
Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
«По предварительной информации, сегодня днём в здании многоуровневой автопарковки на ул. Грибовской в пос. Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание. <...> Есть пострадавшие и погибшие», — сказано в публикации.
Напомним, что о пожаре в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья стало известно сегодня. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек, также сообщалось об одном пострадавшем.