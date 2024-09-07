Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье

Одинцовская прокуратура расследует причины пожара в парковке в Лесном Городке в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительной версии, огонь мог вспыхнуть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела надзорного органа. В настоящее время возгорание потушено.