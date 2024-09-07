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7 сентября, 10:52

Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье

Прокуратура: Пожар на парковке в Одинцове мог произойти во время ремонтных работ

Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Одинцовская прокуратура расследует причины пожара в парковке в Лесном Городке в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительной версии, огонь мог вспыхнуть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела надзорного органа. В настоящее время возгорание потушено.

Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Обуглившееся от пожара здание парковки в Лесном Городке. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

«По предварительной информации,  сегодня днём в здании многоуровневой автопарковки на ул. Грибовской в пос. Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание. <...> Есть пострадавшие и погибшие», — сказано в публикации.

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Напомним, что о пожаре в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья стало известно сегодня. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек, также сообщалось об одном пострадавшем.

Юрий Лысенко
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