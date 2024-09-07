Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове
Минздрав: Двое пострадавших при пожаре в Одинцове находятся в тяжёлом состоянии
Обуглившееся от пожара здание парковки парковки в Лесном Городке в Одинцове. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В результате пожара на парковке в Одинцове погибли два человека, ещё столько же пострадали. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Последствия пожара на многоуровневой парковке в Одинцове. Видео © SHOT
«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, ещё двое госпитализированы в стационар в крайне тяжёлом состоянии», — приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что врачи борются за жизни пострадавших
Пожар в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья произошёл сегодня днём. По предварительной информации, трагедия случилась из-за ремонтных работ. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек.