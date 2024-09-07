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7 сентября, 14:49

Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове

Минздрав: Двое пострадавших при пожаре в Одинцове находятся в тяжёлом состоянии

Обуглившееся от пожара здание парковки парковки в Лесном Городке в Одинцове. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обуглившееся от пожара здание парковки парковки в Лесном Городке в Одинцове. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В результате пожара на парковке в Одинцове погибли два человека, ещё столько же пострадали. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Последствия пожара на многоуровневой парковке в Одинцове. Видео © SHOT

«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, ещё двое госпитализированы в стационар в крайне тяжёлом состоянии», приводит сообщение РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что врачи борются за жизни пострадавших

Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье
Названа возможная причина смертоносного пожара на парковке в Подмосковье

Пожар в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья произошёл сегодня днём. По предварительной информации, трагедия случилась из-за ремонтных работ. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Согласно последним данным, возгорание унесло жизни двоих человек.

Наталья Афонина
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