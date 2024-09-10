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10 сентября, 09:11

Смертельный пожар произошёл на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле при пожаре в цеху «Евраз НТМК» 1 человек погиб и 3 пострадали

При пожаре в цеху завода «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Возгорание произошло в коллекторе природного газа доменной печи, сообщили в региональной прокуратуре.

Последствия пожара на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области

Последствия пожара на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области

По данным ведомства, 10 сентября около 11:10 по местному времени (09:10 мск) в цехе № 6 завода случился пожар, в результате чего погиб газовщик доменной печи 1979 года рождения. Ещё один газовщик (1967 г.р.), а также слесарь (1980 г.р.) и мастер производственного участка (1965 г.р.) — пострадали.

Прокуроры Тагилстроевского района начали проверку с целью выяснить все детали случившегося. По итогам, если на то будут основания, ведомства примет необходимые меры.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Никита Никонов
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