Смертельный пожар произошёл на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле

При пожаре в цеху завода «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Возгорание произошло в коллекторе природного газа доменной печи, сообщили в региональной прокуратуре.

Последствия пожара на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области

По данным ведомства, 10 сентября около 11:10 по местному времени (09:10 мск) в цехе № 6 завода случился пожар, в результате чего погиб газовщик доменной печи 1979 года рождения. Ещё один газовщик (1967 г.р.), а также слесарь (1980 г.р.) и мастер производственного участка (1965 г.р.) — пострадали.

Прокуроры Тагилстроевского района начали проверку с целью выяснить все детали случившегося. По итогам, если на то будут основания, ведомства примет необходимые меры.