Два человека погибли во время пожара на нефтепроводе в Оренбуржье
Пожар на нефтепроводе в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Прокуратура Оренбургской области
Прокуратура Курманаевского района инициировала проверку по факту возгорания трубопровода на Гаршинском месторождении в Орегбургской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате происшествия погибли два человека.
На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также оценены действия ответственных органов. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
Ранее стало известно о пожаре в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья стало известно сегодня. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Одинцовская прокуратура назвала возможную причину смертоносного пожара. Возгорание унесло жизни двух человек.