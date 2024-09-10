Два человека погибли во время пожара на нефтепроводе в Оренбуржье

Прокуратура Курманаевского района инициировала проверку по факту возгорания трубопровода на Гаршинском месторождении в Орегбургской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате происшествия погибли два человека.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также оценены действия ответственных органов. К настоящему моменту пожар ликвидирован.