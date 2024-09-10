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10 сентября, 04:32

Два человека погибли во время пожара на нефтепроводе в Оренбуржье

Пожар на нефтепроводе в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Прокуратура Оренбургской области

Пожар на нефтепроводе в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Прокуратура Оренбургской области

Прокуратура Курманаевского района инициировала проверку по факту возгорания трубопровода на Гаршинском месторождении в Орегбургской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате происшествия погибли два человека.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также оценены действия ответственных органов. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

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Ранее стало известно о пожаре в здании многоуровневой парковки в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья стало известно сегодня. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры. Одинцовская прокуратура назвала возможную причину смертоносного пожара. Возгорание унесло жизни двух человек.

Артём Гапоненко
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