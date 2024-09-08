В Москве загорелась типография

Почти 50 пожарных борются с возгоранием, случившемся на втором этаже типографии в Москве. Об этом сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в типографии в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

«В Москве возгорание произошло на 2 этаже административного здания. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Известно, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Информации о пострадавших нет.