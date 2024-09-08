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8 сентября, 02:05

В Москве загорелась типография

МЧС: Почти 50 пожарных тушат возгорание в столичной типографии

Почти 50 пожарных борются с возгоранием, случившемся на втором этаже типографии в Москве. Об этом сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в типографии в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

«В Москве возгорание произошло на 2 этаже административного здания. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Известно, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Информации о пострадавших нет.

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Ранее пожар произошёл в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Сообщалось, что возгорание было зафиксировано в подвальном помещении одного из корпусов центра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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