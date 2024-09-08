В Москве загорелась типография
МЧС: Почти 50 пожарных тушат возгорание в столичной типографии
Почти 50 пожарных борются с возгоранием, случившемся на втором этаже типографии в Москве. Об этом сообщили в МЧС России.
Кадры с места тушения пожара в типографии в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
«В Москве возгорание произошло на 2 этаже административного здания. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Известно, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Информации о пострадавших нет.
Ранее пожар произошёл в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Сообщалось, что возгорание было зафиксировано в подвальном помещении одного из корпусов центра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Telegram / МЧС России