Три дома сгорели в результате лесного пожара в Воронежской области 14 сентября, 16:39 Пожар в Воронежской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Рамонском районе Воронежской области загорелся большой участок леса, огонь добрался до жилых построек села Ямное и уничтожил три дома. SHOT публикует кадры работы пожарных служб с места ЧП.

Пожар в Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT

Данные о пожаре подтвердили в региональном МЧС. Пожарные получили информацию о возгорании в 16:55 (по Москве). В лесу загорелась сухая трава, о причинах ЧП пока не говорится. Из-за сильного ветра пламя перешло и на дома в селе Ямное.

«В связи с сильным ветром произошёл переход огня на частные домовладения, по предварительной информации, повреждены 3 дома. На месте работает более 50 человек и 17 единиц техники», — уточнили в министерстве.

Накануне сообщалось, что в подмосковной Шатуре возник пожар на предприятии по производству мебели, пожарные оперативно локализовали возгорание. Огонь охватил 3 600 квадратных метров на территории цеха.

Авторы Татьяна Миссуми