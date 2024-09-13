Чёрный дым сгустился над Шатурой из-за мощного пожара Произошёл пожар на производстве мебели в подмосковной Шатуре 13 сентября, 14:05 Пожар в Шатуре. Видео © VK / Владимир Климов

В подмосковной Шатуре возник пожар на предприятии по производству мебели, пожарные уже локализовали возгорание. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС по региону. Информации о пострадавших нет.

Пожар в Шатуре. Видео © VK / Владимир Климов

«Огонь на 3 600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии. В результате у двух парней сильно обгорели руки и спина. Предполагается, что возгорание произошло из-за перетопленной печки.

Авторы Татьяна Миссуми