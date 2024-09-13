Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Чёрный дым сгустился над Шатурой из-за мощного пожара

Произошёл пожар на производстве мебели в подмосковной Шатуре

13 сентября, 14:05
Пожар в Шатуре. Видео © VK / Владимир Климов

Пожар в Шатуре. Видео © VK / Владимир Климов

В подмосковной Шатуре возник пожар на предприятии по производству мебели, пожарные уже локализовали возгорание. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС по региону. Информации о пострадавших нет.

Пожар в Шатуре. Видео © VK / Владимир Климов

«Огонь на 3 600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии. В результате у двух парней сильно обгорели руки и спина. Предполагается, что возгорание произошло из-за перетопленной печки.

Столб дыма до неба: Возле стадиона «Зенита» в Петербурге вспыхнул пожар
Столб дыма до неба: Возле стадиона «Зенита» в Петербурге вспыхнул пожар
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!