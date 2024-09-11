Огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии, обгорели два человека

Огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии. В результате у двух парней сильно обгорели руки и спина, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в городе Можга. Там в сауне «Тайга» отдыхала компания из 27 парней с караоке и алкоголем. Пока одни тусовщики пели песни «Короля и шута», 20-летний парень отправился в парилку. Однако из двери наружу сразу же вырвалось пламя, которое и попало на видео. Пострадавший получил 10% ожогов тела, его госпитализировали. Также ожоги рук (5%) получил ещё один 22-летний парень — сейчас он отходит от последствий мальчишника дома.