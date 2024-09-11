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11 сентября, 10:03

Огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии, обгорели два человека

SHOT: Два человека обгорели на мальчишнике в сауне в Удмуртии

Огромное пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии. В результате у двух парней сильно обгорели руки и спина, сообщает SHOT.

Адское пламя вырвалось из сауны во время мальчишника в Удмуртии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в городе Можга. Там в сауне «Тайга» отдыхала компания из 27 парней с караоке и алкоголем. Пока одни тусовщики пели песни «Короля и шута», 20-летний парень отправился в парилку. Однако из двери наружу сразу же вырвалось пламя, которое и попало на видео. Пострадавший получил 10% ожогов тела, его госпитализировали. Также ожоги рук (5%) получил ещё один 22-летний парень — сейчас он отходит от последствий мальчишника дома.

Последствия мальчишника в бане. Фото © Telegram / SHOT

Последствия мальчишника в бане. Фото © Telegram / SHOT

Предварительно, пожар произошёл из-за того, что печку перетопили. Она накалилась и загорелась. Пожар потушили приехавшие сотрудники МЧС.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье отец пытался разжечь мангал, но случайно поджёг 11-летнего сына, когда готовил шашлыки. В итоге мальчик попал в больницу со страшными ожогами почти 50% тела.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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