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7 сентября, 06:06

11-летний мальчик из Москвы попал в реанимацию с жуткими ожогами 50% тела, его поджёг отец

SHOT: В Подмосковье отец поджёг сына, пытаясь приготовить шашлыки

Отец пытался разжечь мангал, но случайно поджёг 11-летнего сына, когда готовил шашлыки в Подмосковье. Мальчик попал в больницу со страшными ожогами почти 50% тела.

По данным SHOT, семья москвичей отдыхала на даче в городском округе Серебряные Пруды, решили пожарить мясо — отец взял бутылку для розжига, но, пока лил в мангал, расплескал. Сын стоял рядом и наблюдал за действиями папы. Жидкость попала на стоявшего рядом ребёнка, на него перекинулся огонь. На школьнике вспыхнула одежда. Отец своими силами пытался потушить пламя. Мальчика в итоге доставили в больницу с ожогами второй степени.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beenicebeelove

Николай Рюмин
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