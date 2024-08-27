Два друга едва не сгорели во время пикника с шашлыками в Реутовском парке
Два друга загорелись, когда жарили шашлыки в парке в Подмосковье. Сначала вспыхнула одежда на одном, второй пытался его потушить, но пламя перекинулось и на него, пишет SHOT.
36-летний Арсений и его 38-летний товарищ Никита приехали в Реутов из Петербурга отдохнуть. Пошли в жару жарить шашлыки в Реутовском парке. Развели костёр. Арсений решил поддать огоньку: плеснул туда средство для розжига, но стоял слишком близко — на нём загорелась одежда. Никита бросился на помощь, но тоже загорелся.
В итоге приятели вместо отдыха с барбекю поехали в ближайшую больницу. У них диагностировали ожоги лица и тела. К слову, разводить костры в парках Реутова запрещено, даже в мангалах.
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