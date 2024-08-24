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24 августа, 15:32

Самогонный аппарат рванул в квартире россиянина и вынес балконную раму

Ura.ru: В одной из многоэтажек Кургана взорвался самогонный аппарат

Желание одного из жителей Кургана приготовить крепкий напиток кустарным способом чуть не обернулось настоящей трагедией. В его квартире взорвался самогонный аппарат. К счастью, значительные повреждения получила лишь обшивка балкона.

Как сообщает URA.ru, хозяину квартиры, расположенной в доме №13 по улице Криволапова, врачи оказали необходимую помощь на месте, госпитализация владельцу самогонного аппарата не потребовалась. Уточняется, что прибор взорвался из-за разгерметизации под высоким давлением.

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В результате происшествия ударная волна сломала раму балкона и выбила часть обшивки. В полиции уточнили, что взрыв самогонного аппарата произошёл в минувший четверг, 22 августа.

Напомним, месяц назад в Ульяновске взрыв самогонного аппарата привёл к пожару в жилом доме. До этого в Челябинске ударная волна от взрыва самогонного аппарата разнесла квартиру.

Обложка ©

URA.ru / Вадим Ахметов

Борис Эльфанд
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