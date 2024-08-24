Самогонный аппарат рванул в квартире россиянина и вынес балконную раму

Желание одного из жителей Кургана приготовить крепкий напиток кустарным способом чуть не обернулось настоящей трагедией. В его квартире взорвался самогонный аппарат. К счастью, значительные повреждения получила лишь обшивка балкона.

Как сообщает URA.ru, хозяину квартиры, расположенной в доме №13 по улице Криволапова, врачи оказали необходимую помощь на месте, госпитализация владельцу самогонного аппарата не потребовалась. Уточняется, что прибор взорвался из-за разгерметизации под высоким давлением.