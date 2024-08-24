Самогонный аппарат рванул в квартире россиянина и вынес балконную раму
Ura.ru: В одной из многоэтажек Кургана взорвался самогонный аппарат
Желание одного из жителей Кургана приготовить крепкий напиток кустарным способом чуть не обернулось настоящей трагедией. В его квартире взорвался самогонный аппарат. К счастью, значительные повреждения получила лишь обшивка балкона.
Как сообщает URA.ru, хозяину квартиры, расположенной в доме №13 по улице Криволапова, врачи оказали необходимую помощь на месте, госпитализация владельцу самогонного аппарата не потребовалась. Уточняется, что прибор взорвался из-за разгерметизации под высоким давлением.
В результате происшествия ударная волна сломала раму балкона и выбила часть обшивки. В полиции уточнили, что взрыв самогонного аппарата произошёл в минувший четверг, 22 августа.
Напомним, месяц назад в Ульяновске взрыв самогонного аппарата привёл к пожару в жилом доме. До этого в Челябинске ударная волна от взрыва самогонного аппарата разнесла квартиру.
URA.ru / Вадим Ахметов