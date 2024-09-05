Актёр так запугал посетителей хоррор-квеста в Башкирии, что они рухнули со второго этажа

Три участника хоррор-квеста "Проект-фобия" случайно выпали со второго этажа в Башкирии. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, актёр загнал студентов к окну электрошокером. Запуганные парни облокотились на стекло, и рама выпала вместе с ними.

Очередное ЧП во время хоррор-креста произошло в Стерлитамаке 31 августа. Актёр настолько сильно вжился в роль, что не рассчитал габариты. Парни выпали из окна и получили серьёзные травмы. У двух сломаны руки, у третьего сотрясение мозга. Один из студентов до сих пор находится в больнице.

А в июле трагедия произошла в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале. Там произошёл пожар, когда 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил её в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу. Она сгорела заживо. Также погибла ещё ода девушка, а их спутников удалось спасти. Виновник пожара заявил, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил, и трюк пошёл не по плану.