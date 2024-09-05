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5 сентября, 08:02

Актёр так запугал посетителей хоррор-квеста в Башкирии, что они рухнули со второго этажа

Три участника хоррор-квеста в Башкирии случайно выпали со второго этажа

Три участника хоррор-квеста "Проект-фобия" случайно выпали со второго этажа в Башкирии. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, актёр загнал студентов к окну электрошокером. Запуганные парни облокотились на стекло, и рама выпала вместе с ними.

Три участника хоррор-квеста в Башкирии случайно выпали со второго этажа. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Очередное ЧП во время хоррор-креста произошло в Стерлитамаке 31 августа. Актёр настолько сильно вжился в роль, что не рассчитал габариты. Парни выпали из окна и получили серьёзные травмы. У двух сломаны руки, у третьего сотрясение мозга. Один из студентов до сих пор находится в больнице.

Травмы участника хоррор-квеста, который случайно выпал со второго этажа в Башкирии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Травмы участника хоррор-квеста, который случайно выпал со второго этажа в Башкирии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

После инцидента "Проект-фобию" не закрыли, квест продолжает работать.

"Техасский маньяк" из смертельного квеста в Махачкале учится на пожарного
"Техасский маньяк" из смертельного квеста в Махачкале учится на пожарного

А в июле трагедия произошла в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале. Там произошёл пожар, когда 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил её в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу. Она сгорела заживо. Также погибла ещё ода девушка, а их спутников удалось спасти. Виновник пожара заявил, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил, и трюк пошёл не по плану.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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