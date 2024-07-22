"Техасский маньяк" из смертельного квеста в Махачкале учится на пожарного Устроивший смертельный пожар в квест-руме Махачкалы аниматор учится на пожарного 22 июля, 16:22 Аниматор, устроивший пожар во время квеста в Махачкале. Обложка © Telegram / Следком

Аниматор в костюме "техасского маньяка", устроивший пожар во время квеста в Махачкале, в результате которого погибли два человека, учится на пожарного. Об этом сообщает SHOT.

18-летний задержанный оказался второкурсником Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. На допросе он признал свою вину и рассказал, что вылил на прикованную к стулу участницу квеста слишком много бензина, а затем поджёг свою перчатку, чтобы напугать девушку, но огонь быстро перекинулся на неё. По данным следствия, в квесте также участвовал 17-летний молодой человек, который должен был сыграть Пеннивайза, но его пока не задержали.

Напомним, в Махачкале в квест-руме "Дом ужасов" произошёл пожар прямо во время мероприятия, в котором участвовали две пары. Возгорание началось после того, как 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти. А обе девушки скончались, им было 19 и 25 лет. Аниматор сбежал, но его уже задержали. Подозреваемый рассказал на допросе, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил и трюк пошёл не по плану.

Авторы Татьяна Миссуми