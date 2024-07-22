Стало известно, как "техасский маньяк" из смертельного квеста в Махачкале сгубил участников

В Махачкале аниматор квеста "Дом ужасов", исполнявший роль "техасского маньяка", облил участницу керосином и зажёг зажигалку для большей убедительности, но всё вышло из-под контроля, и 25-летняя девушка загорелась. Актёр сбежал и не помог посетителям спастись. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на родственников погибших.

Аниматор "Дома ужасов" облил участницу керосином и поджёг. Видео © Telegram / SHOT

По словам близких, тушить загоревшуюся Мадину начали её подруга Асият с мужем. Но в комнате не было огнетушителя, а выход участники найти не смогли из-за лабиринтов. Они попытались выбить окно, но там стояла прочная решётка. Крики услышали случайные прохожие, однако и они ничего не смогли сделать из-за запертых дверей. Только у прибывших спасателей получилось попасть в помещение. Но к этому времени Асият была уже мертва. Мадина скончалась позже в больнице, у неё было обожжено 97% тела. Всего в квесте участвовали четыре человека.

"Дом ужасов" в Махачкале. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказали очевидцы, "техасский маньяк" сразу сбежал с места происшествия, чтобы якобы позвать кого-то на помощь, но не вернулся. По сценарию в квесте должен был быть ещё один актёр в роли Пеннивайза. Следствие сейчас устанавливает, где он был в момент трагедии. Также выяснилось, что "Дом ужасов" не проходил никаких проверок, а в комнатах не было систем пожаротушения.