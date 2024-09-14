В Москве сожгли внедорожник хоккейного тренера. По данным SHOT, в поджоге подозревают таинственного пенсионера.

В ночь на вторник, около трёх часов, жильцы дома на Перервинском бульваре в районе Марьино проснулись от пожара во дворе: пламя объяло припаркованный Toyota Land Cruiser 200.

Сгоревший Toyota Land Cruiser 200 хоккейного тренера Уткина. Фото © SHOT

Половина машины полностью выгорела. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что «крузак» принадлежит 50-летнему хоккеисту Алексею Уткину, который сейчас тренирует юных спортсменов.

Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что внедорожник тренера подожгли: около трёх часов ночи капот облил воспламеняющейся жидкостью какой-то явно пожилой мужчина и скрылся из двора. Его сейчас ищут.