В Москве сожгли внедорожник хоккейного тренера
Уткин с командой. Фото © Telegram / ГБУ ДО «Московская академия хоккея» Москомспорта
В Москве сожгли внедорожник хоккейного тренера. По данным SHOT, в поджоге подозревают таинственного пенсионера.
В ночь на вторник, около трёх часов, жильцы дома на Перервинском бульваре в районе Марьино проснулись от пожара во дворе: пламя объяло припаркованный Toyota Land Cruiser 200.
Сгоревший Toyota Land Cruiser 200 хоккейного тренера Уткина. Фото © SHOT
Половина машины полностью выгорела. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что «крузак» принадлежит 50-летнему хоккеисту Алексею Уткину, который сейчас тренирует юных спортсменов.
Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что внедорожник тренера подожгли: около трёх часов ночи капот облил воспламеняющейся жидкостью какой-то явно пожилой мужчина и скрылся из двора. Его сейчас ищут.
А ранее произошёл масштабный пожар в одном из московских дворов: огонь охватил десять машин, шесть из них выгорело полностью. Возгорание началось с детской шалости. Авто случайно сжёг мальчик.