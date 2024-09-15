Природный пожар в ЛНР перекинулся на завод

В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, где загорелось помещение, в котором хранится готовая продукция. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР в своём телеграм-канале.