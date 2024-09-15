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15 сентября, 13:14

Природный пожар в ЛНР перекинулся на завод

В ЛНР загорелся цех на алюминиевом заводе из-за ландшафтного пожара

В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, где загорелось помещение, в котором хранится готовая продукция. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР в своём телеграм-канале.

На место приехали пожарные-спасательные отряды, дальнейшая информация уточняется. По оценке синоптиков, до конца суток 15 сентября и в течение суток 16 сентября в ЛНР местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. За сутки на территории республики уже зафиксировано 115 пожаров.

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Чёрный дым сгустился над Шатурой из-за мощного пожара

Ранее в Воронежской области загорелся крупный участок леса. По предварительной информации, там загорелась сухая трава. Пламя из-за сильного ветра добралось даже до жилых построек в селе Ямное, в результате чего сгорели три дома.

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Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР

Владимир Озеров
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