Природный пожар в ЛНР перекинулся на завод
В ЛНР загорелся цех на алюминиевом заводе из-за ландшафтного пожара
В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, где загорелось помещение, в котором хранится готовая продукция. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЛНР в своём телеграм-канале.
На место приехали пожарные-спасательные отряды, дальнейшая информация уточняется. По оценке синоптиков, до конца суток 15 сентября и в течение суток 16 сентября в ЛНР местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. За сутки на территории республики уже зафиксировано 115 пожаров.
Ранее в Воронежской области загорелся крупный участок леса. По предварительной информации, там загорелась сухая трава. Пламя из-за сильного ветра добралось даже до жилых построек в селе Ямное, в результате чего сгорели три дома.
Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР