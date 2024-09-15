МЧС: Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров

Площадь возгорания лесов в Крыму возросла до 23 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сотрудники МЧС тушат крупный лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / МЧС России

«Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 га. В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина», — указано в публикации.

В тушении огня задействованы свыше 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России.