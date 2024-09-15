Массовые ДТП, пеплопад и дымовая завеса: Появились жуткие видео «огненного апокалипсиса» в Ростовской области В Ростовской области сразу 60 пожаров привели к массовым ДТП и пеплопаду 15 сентября, 13:58 Пожар в Ростовской области. Обложка © Telegram / Новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области масштабный пожар охватил более тысячи квадратных метров сухой растительности, всего зафиксировано уже 60 очагов возгорания. В Сети очевидцы публикуют кадры того, как задымление дошло и до Ростова-на-Дону.

Пожар в Ростовской области. Видео © Telegram / Новости Ростова-на-Дону / Ростов-на-Дону сегодня

«В Аксайском районе загорелась сухая трава и камыш. Огнеборцы локализовали огонь на 1000 квадратных метрах. Пожарно-спасательные расчёты проводят проливку», — уточнили в МЧС.

Работа пожарных в Ростовской области. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь угрожает жилым постройкам. Сейчас распространяющийся по району чёрный дым сильно ухудшает видимость на дорогах, а пепел залетает в окна жилых домов. Так, около Аксайского моста произошло сразу несколько ДТП. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Как пишут местные СМИ, столкнулись сразу несколько легковых автомобилей, грузовик и двухэтажный автобус. Водители не смогли соблюсти безопасную дистанцию из-за задымления. Ростовский губернатор Василий Голубев назвал вероятные причины пожаров.

«Сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём вызвало ландшафтные пожары в ряде населённых пунктов Ростовской области», — написал он в телеграм-канале.

Голубев добавил, что наиболее сложная обстановка в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах, там эвакуировано 20 человек, пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Всего в Ростовской области действует около 60 пожаров, уточнили в пресс-службе областного МЧС.

Также сообщалось, что в городе Аксае Ростовской области пожарные тушат возгорание на складе строительных материалов. Площадь пожара достигает 1 100 квадратов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома.

Авторы Татьяна Миссуми