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15 сентября, 12:22

В Ростовской области загорелся склад, огонь уже перекинулся на частные дома

В городе Аксае Ростовской области пожарные тушат возгорание на складе строительных материалов. Площадь пожара достигает 1 100 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В городе Аксае горит склад со стройматериалами на 1 100 квадратных метрах. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — говорится в публикации.

С огнём борются около 100 специалистов, также на месте задействованы 38 единиц техники.

Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах
Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Воронежской области загорелся крупный участок лесного массива. К сожалению, пламя добралось до жилых построек, сгорели три дома. Мы публиковали кадры работы специалистов МЧС с места происшествия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Юрий Лысенко
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