В Ростовской области загорелся склад, огонь уже перекинулся на частные дома
В городе Аксае Ростовской области пожарные тушат возгорание на складе строительных материалов. Площадь пожара достигает 1 100 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В городе Аксае горит склад со стройматериалами на 1 100 квадратных метрах. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — говорится в публикации.
С огнём борются около 100 специалистов, также на месте задействованы 38 единиц техники.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Воронежской области загорелся крупный участок лесного массива. К сожалению, пламя добралось до жилых построек, сгорели три дома. Мы публиковали кадры работы специалистов МЧС с места происшествия.
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