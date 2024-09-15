В Ростовской области загорелся склад, огонь уже перекинулся на частные дома

В городе Аксае Ростовской области пожарные тушат возгорание на складе строительных материалов. Площадь пожара достигает 1 100 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В городе Аксае горит склад со стройматериалами на 1 100 квадратных метрах. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — говорится в публикации.

С огнём борются около 100 специалистов, также на месте задействованы 38 единиц техники.