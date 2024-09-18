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18 сентября, 15:25

Познер вернётся в эфир Первого канала с новым проектом

Эрнст: Познер вернётся в эфир Первого канала с проектом «Турецкая тетрадь»

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Телеведущий Владимир Познер вернётся в эфир Первого канала с новым проектом под названием «Турецкая тетрадь». Об этом сообщил гендиректор канала Константин Эрнст.

Дата премьеры пока неизвестна. В беседе с РБК Эрнст дополнил, что в эфир Первого канала также вернётся программа «Пусть говорят» с прежним ведущим Дмитрием Борисовым.

В разговоре с «Лентой.ру» Познер подтвердил, что совсем недавно сдал на Первый канал документальный фильм «Турецкая тетрадь» о средиземноморском государстве. Журналист предложил сделать этот проект полтора года назад. О чём именно будет фильм, Познер не уточнил.

«Очень признателен»: Познер ответил Пескову, назвавшему его патриотом
«Очень признателен»: Познер ответил Пескову, назвавшему его патриотом

Напомним, ранее Владимир Познер заявил, что отказался работать в западных СМИ из-за их требований касательно президента России Владимира Путина. В ответ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал телеведущего патриотом и человеком с крепкой гражданской позицией.

Дарья Нарыкова
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