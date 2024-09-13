В Кремле оценили отказ Познера работать в западных СМИ

Российский журналист Владимир Познер продолжает оставаться патриотом РФ и человеком с твёрдой гражданской позицией после того, как он отказался работать в западных СМИ во время СВО на Украине. ТС таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения. В то же время это человек с очень убеждённой, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — сказал представитель Кремля.

По словом Пескова, журналист способен критиковать страну в каких-либо проявлениях и это нормально. При этом Познер продолжает оставаться патриотом, «тем более в такой момент».