В Кремле оценили отказ Познера работать в западных СМИ
Песков назвал Познера патриотом и человеком с крепкой гражданской позицией
Российский журналист Владимир Познер продолжает оставаться патриотом РФ и человеком с твёрдой гражданской позицией после того, как он отказался работать в западных СМИ во время СВО на Украине. ТС таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения. В то же время это человек с очень убеждённой, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — сказал представитель Кремля.
По словом Пескова, журналист способен критиковать страну в каких-либо проявлениях и это нормально. При этом Познер продолжает оставаться патриотом, «тем более в такой момент».
Напомним, что телеведущий Владимир Познер решил не работать на западных каналах из-за Путина. Журналист не захотел высказываться определённым образом о президенте России. Такое условие ему поставили зарубежные СМИ. Телеведущий счёл такой подход не имеющим ничего общего с журналистикой и отказался от предложения.
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