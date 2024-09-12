Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 06:06

Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Умер журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. По данным SHOT, телеведущей скончался накануне вечером в собственной квартире. В прошлом году у него диагностировали ишемию головного мозга. Его состояние за это время улучшалось и стремительно ухудшалось. Накануне ему стало плохо, и он скончался.

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори
Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

Ранее стало известно о смерти актёра Александра Голубева. Он почти 30 лет служил в Московском театре оперетты, а также снимался в ряде проектов — в частности, в «Интернах». Причиной, писали СМИ, стало заражение крови из-за раны, которой артист не придал особого значения.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Утраты
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров