Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни
Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Умер журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. По данным SHOT, телеведущей скончался накануне вечером в собственной квартире. В прошлом году у него диагностировали ишемию головного мозга. Его состояние за это время улучшалось и стремительно ухудшалось. Накануне ему стало плохо, и он скончался.
Ранее стало известно о смерти актёра Александра Голубева. Он почти 30 лет служил в Московском театре оперетты, а также снимался в ряде проектов — в частности, в «Интернах». Причиной, писали СМИ, стало заражение крови из-за раны, которой артист не придал особого значения.