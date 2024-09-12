Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни

Умер журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. По данным SHOT, телеведущей скончался накануне вечером в собственной квартире. В прошлом году у него диагностировали ишемию головного мозга. Его состояние за это время улучшалось и стремительно ухудшалось. Накануне ему стало плохо, и он скончался.