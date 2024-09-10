Актёр из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев умер в возрасте 57 лет

В возрасте 57 лет скончался заслуженный артист России Александр Голубев. Об этом сообщил директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, где почти 30 лет служил актёр.

«К сожалению, вчера ночью скончался наш актёр Александр Голубев, ему было всего 57 лет», — сказал Тартаковский в беседе с РИА «Новости».

Голубев практически сразу после окончания ГИТР служил в Московском театре оперетты. В частности, он сыграл в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Маугли», «Доходное место», «Ромео VS Джульетта. XX лет спустя», «Князь Серебряный» и «Куртизанка».