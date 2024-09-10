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10 сентября, 09:03

Актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет

Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Актриса Марина Полицеймако. Обложка © Wikipedia / Анатолий Ломохов

Актриса Марина Полицеймако. Обложка © Wikipedia / Анатолий Ломохов

В возрасте 86 лет ушла из жизни заслуженная артистка России и по совместительству старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Сегодня ночью ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины», заявил представитель театра.

Неотъемлемой частью театра Марина Полицеймако стала вскоре после завершения обучения в театральном училище. Начиная с 1965 года и по сей день, она трудилась в Театре на Таганке. За это время Полицеймако успела перевоплотиться в множество персонажей. Многим она известна благодаря участию в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Живой» и другие.

Также актриса принимала участие в съёмках фильмов, например, «Доме дураков» и «Глянце» Андрея Кончаловского. Сын артистки, родившийся в браке с не менее известным актёром Семёном Фарадой, также решил связать свою жизнь с лицедейством и пошёл по стопам родителей.

Названы дата и место прощания с актрисой Малого театра, трагически умершей в 37 лет
Названы дата и место прощания с актрисой Малого театра, трагически умершей в 37 лет

Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы Тамары Скворцовой, сыгравшей в спектакле «Похороните меня за плинтусом». За свою продолжительную карьеру она успела предстать в более чем 80 различных амплуа.

Мария Любицкая
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