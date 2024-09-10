Актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет ушла из жизни заслуженная артистка России и по совместительству старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Сегодня ночью ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины», — заявил представитель театра.

Неотъемлемой частью театра Марина Полицеймако стала вскоре после завершения обучения в театральном училище. Начиная с 1965 года и по сей день, она трудилась в Театре на Таганке. За это время Полицеймако успела перевоплотиться в множество персонажей. Многим она известна благодаря участию в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Живой» и другие.

Также актриса принимала участие в съёмках фильмов, например, «Доме дураков» и «Глянце» Андрея Кончаловского. Сын артистки, родившийся в браке с не менее известным актёром Семёном Фарадой, также решил связать свою жизнь с лицедейством и пошёл по стопам родителей.