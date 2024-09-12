Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори
Экс-президент Перу Альберто Фухимори скончался на 87-м году жизни
Экс-президент Перу Альберто Фухимори. Обложка © ТАСС / RICARDO MAZALAN / AP
Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался на 87-м году жизни. Печальная новость поступила от его дочери Кейко Фухимори, которая сообщила об этом через соцсеть X.
«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу к Господу», — написала она в своём сообщении.
Экс-президент возглавлял Перу с 1990 по 2000 год и стал ключевой фигурой в политической истории страны. Его правление было отмечено как значительными достижениями, так и обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции.
Недавно Life.ru рассказывал о скоропостижной кончине основателя рок-группы Train. Американский исполнитель умер в возрасте 58 лет из-за того, что неудачно поскользнулся в душе.