Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался на 87-м году жизни. Печальная новость поступила от его дочери Кейко Фухимори, которая сообщила об этом через соцсеть X.

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу к Господу», — написала она в своём сообщении.

Экс-президент возглавлял Перу с 1990 по 2000 год и стал ключевой фигурой в политической истории страны. Его правление было отмечено как значительными достижениями, так и обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции.