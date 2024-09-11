Актёр из «Интернов» умер из-за ранки, на которую не обратил внимания

По данным издания, за несколько недель до смерти Голубев поранился, но не придал этому особого значения. Вскоре рана воспалилась, после чего актёр обратился за помощью к медикам. В больнице ему сделали необходимые манипуляции и отпустили домой. Однако сепсис тогда уже начался. Спустя ещё несколько дней артист впал в кому, из которой его уже не смогли вытащить.