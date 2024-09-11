Актёр из «Интернов» умер из-за ранки, на которую не обратил внимания
Kp.ru: Причиной смерти заслуженного артиста РФ Голубева стало заражение крови
Александр Голубев. Обложка © VK / Московский театр оперетты
Стала известна причина смерти 57-летнего заслуженного артиста России Александра Голубева. Как пишет kp.ru, у актёра Московского театра оперетты случилось заражение крови.
По данным издания, за несколько недель до смерти Голубев поранился, но не придал этому особого значения. Вскоре рана воспалилась, после чего актёр обратился за помощью к медикам. В больнице ему сделали необходимые манипуляции и отпустили домой. Однако сепсис тогда уже начался. Спустя ещё несколько дней артист впал в кому, из которой его уже не смогли вытащить.
О смерти актёра Александра Голубева Life.ru сообщал 10 сентября. Он почти 30 лет служил в Московском театре оперетты. В частности, артист сыграл в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов», «Монте-Кристо», «Маугли», «Доходное место», «Ромео VS Джульетта. XX лет спустя», «Князь Серебряный» и «Куртизанка». Также Голубев снимался в фильмах («День выборов», «Небеса обетованные») и сериалах («Домашний арест», «Интерны»).