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11 сентября, 13:38

Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище

В Москве простились с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым. Life.ru снял его могилу на Новодевичьем кладбище — она буквально утонула в цветах.

Могила Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Видео © Life.ru

На месте захоронения установили деревянный крест и поставили чёрно-белый портрет Маслякова. Информации об установке памятника на данный момент нет. Как правило, по традиции, его ставят спустя год.

Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Как сообщал Life.ru, Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.

От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым
От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым
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Life.ru

Наталья Демьянова
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