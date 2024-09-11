Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

В Москве простились с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым. Life.ru снял его могилу на Новодевичьем кладбище — она буквально утонула в цветах.

На месте захоронения установили деревянный крест и поставили чёрно-белый портрет Маслякова. Информации об установке памятника на данный момент нет. Как правило, по традиции, его ставят спустя год.