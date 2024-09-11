Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище
В Москве простились с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым. Life.ru снял его могилу на Новодевичьем кладбище — она буквально утонула в цветах.
Могила Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Видео © Life.ru
На месте захоронения установили деревянный крест и поставили чёрно-белый портрет Маслякова. Информации об установке памятника на данный момент нет. Как правило, по традиции, его ставят спустя год.
Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru
Могила Маслякова утонула в цветах после похорон на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru
Как сообщал Life.ru, Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.
Life.ru