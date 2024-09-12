Познер отказался работать на западных каналах из-за Путина

Телеведущий Владимир Познер отказался работать на западных каналах из-за требований высказываться определённым образом о президенте России Владимире Путине. Об этом журналист рассказал Forbes.

«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причём определённым образом» — отметил Познер.

Телеведущий счёт такой подход не имеющим ничего общего с журналистикой и отказался от предложения.