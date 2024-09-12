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12 сентября, 17:48

Познер отказался работать на западных каналах из-за Путина

Познер заявил, что отказался работать на западном ТВ из-за требований по Путину

Телеведущий Владимир Познер отказался работать на западных каналах из-за требований высказываться определённым образом о президенте России Владимире Путине. Об этом журналист рассказал Forbes.

«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причём определённым образом» — отметил Познер.

Телеведущий счёт такой подход не имеющим ничего общего с журналистикой и отказался от предложения.

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Ранее Владимир Познер назвал своим близким другом умершего в США телеведущего Фила Донахью. Вместе они вели знаменитые телемосты СССР — США. Познер имеет три гражданства — России, США и Франции. Он отмечал, что считает такое положение вещей нормальным, так как родился в Париже, детство провёл в Соединённых Штатах, а затем перебрался в СССР.

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ТАСС / Софья Сандурская

Никита Никонов
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