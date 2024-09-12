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12 сентября, 08:33

Познер рассказал, за что особенно уважал Сванидзе

Познер: Сванидзе не прогибался ни при каких обстоятельствах

Николай Сванидзе и Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Софья Сандурская

Николай Сванидзе и Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Софья Сандурская

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал смерть журналиста Николая Сванидзе. Он отметил, что тот никогда не прогибался под обстоятельства и власти.

«Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», — подчеркнул Познер в беседе с 360.ru.

С трудом говорил и не общался по телефону: Life.ru узнал о самочувствии Сванидзе незадолго до смерти
С трудом говорил и не общался по телефону: Life.ru узнал о самочувствии Сванидзе незадолго до смерти

Напомним, что Николай Сванидзе умер в полночь 12 сентября в возрасте 69 лет. По данным Life.ru, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Скорая помощь пыталась реанимировать Сванидзе целый час.

Полина Никифорова
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