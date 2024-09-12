Познер рассказал, за что особенно уважал Сванидзе

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал смерть журналиста Николая Сванидзе. Он отметил, что тот никогда не прогибался под обстоятельства и власти.

«Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», — подчеркнул Познер в беседе с 360.ru.