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12 сентября, 06:33

С трудом говорил и не общался по телефону: Life.ru узнал о самочувствии Сванидзе незадолго до смерти

SHOT: В последнее время Николай Сванидзе с трудом разговаривал

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями. Вчера около 23 вечера, по данным SHOT, 69-летнему Николаю Карловичу стало плохо. В этот момент он находился в своей квартире на Маршала Василевского вместе с женой. Супруга вызвала скорую. Медики приехали и пытались реанимировать журналиста, но констатировали смерть в 23:58. В заключении указали острую сердечную недостаточность.

Сванидзе в 2023 году переболел пневмонией, также ему поставили диагноз: ишемия головного мозга. Ещё за несколько лет до этого у журналиста случался инсульт. Семья возила его лечиться в Израиль, в последний год он проходил реабилитацию в Росси

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Напомним, о смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября. Журналисту стало плохо накануне. По данным Life.ru, кончину вызвала острая сердечная недостаточность.

Матвей Константинов
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