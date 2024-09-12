С трудом говорил и не общался по телефону: Life.ru узнал о самочувствии Сванидзе незадолго до смерти
SHOT: В последнее время Николай Сванидзе с трудом разговаривал
Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями. Вчера около 23 вечера, по данным SHOT, 69-летнему Николаю Карловичу стало плохо. В этот момент он находился в своей квартире на Маршала Василевского вместе с женой. Супруга вызвала скорую. Медики приехали и пытались реанимировать журналиста, но констатировали смерть в 23:58. В заключении указали острую сердечную недостаточность.
Сванидзе в 2023 году переболел пневмонией, также ему поставили диагноз: ишемия головного мозга. Ещё за несколько лет до этого у журналиста случался инсульт. Семья возила его лечиться в Израиль, в последний год он проходил реабилитацию в Росси
Напомним, о смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября. Журналисту стало плохо накануне. По данным Life.ru, кончину вызвала острая сердечная недостаточность.