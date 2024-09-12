С трудом говорил и не общался по телефону: Life.ru узнал о самочувствии Сванидзе незадолго до смерти

Последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями. Вчера около 23 вечера, по данным SHOT, 69-летнему Николаю Карловичу стало плохо. В этот момент он находился в своей квартире на Маршала Василевского вместе с женой. Супруга вызвала скорую. Медики приехали и пытались реанимировать журналиста, но констатировали смерть в 23:58. В заключении указали острую сердечную недостаточность.