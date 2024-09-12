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12 сентября, 06:18

Скончался в полночь: Серьёзные проблемы с сердцем стали причиной смерти Сванидзе, узнал Life.ru

SHOT: Причиной смерти Николая Сванидзе стала сердечная недостаточность

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Николай Сванидзе, по данным SHOT, умер от острой сердечной недостаточности. Журналист скончался сегодня в полночь. Рядом с ним была жена. Приехвашие медики пытались его откачать, но не смогли. В заключение о смерти указали сердечную недостаточность.

Последний год журналист проходил реабилитацию после болезни. В феврале 2023 года Сванидзе попал в больницу в тяжёлом состоянии с отёком лёгких. Журналист кашлял кровью и обратился за помощью к медикам. У него также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Позднее Сванидзе поставили диагноз "ишемия головного мозга".

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. С 1991 года работал на отечественном телевидении. За это время он сделал множество телевизионных фильмов и программ, в числе которых "Зеркало" (выходила 11 лет) "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе", "Клуб сенаторов" и другие. В 1994-м году был награждён орденом "За личное мужество", а в 2001-м орденом Почёта — за вклад в развитие российского телевидения.

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Напомним, о смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября. По данным Life.ru, он скончался у себя дома. Ему стало плохо накануне.

Матвей Константинов
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