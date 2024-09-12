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12 сентября, 07:56

Скорая помощь целый час пыталась реанимировать Сванидзе

SHOT: Николая Сванидзе пытались реанимировать около часа

Николая Сванидзе не стало в ночь на 12 сентября на 70-м году жизни. Обложка © Ведомости / ТАСС

Николая Сванидзе не стало в ночь на 12 сентября на 70-м году жизни. Обложка © Ведомости / ТАСС

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе пытались реанимировать около часа. По данным SHOT, скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукину в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны.

Напомним, о смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября. Журналисту стало плохо накануне. Последние два месяца журналист с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями. Причиной смерти, по-видимому, стала острая сердечная недостаточность на фоне пневмонии.

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Алексей Берковиц
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