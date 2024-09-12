Скорая помощь целый час пыталась реанимировать Сванидзе

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе пытались реанимировать около часа. По данным SHOT, скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукину в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны.