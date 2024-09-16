«Очень признателен»: Познер ответил Пескову, назвавшему его патриотом
Познер выразил признательность Пескову, назвавшему его патриотом
Владимир Познер поблагодарил Дмитрия Пескова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Булкин
Мэтр отечественного телевидения Владимир Познер в эфире радио «Комсомольская правда» поблагодарил официального представителя президента России Дмитрия Пескова, который ранее высоко оценил гражданскую позицию журналиста. Познер отметил, что очень признателен за это.
«Я очень признателен за это. Естественно, мне это приятно. И спасибо, что вы мне об этом сообщили», — сказал телеведущий.
Напомним, ранее Владимир Познер заявил, что отказался работать в западных СМИ из-за их требований касательно президента РФ Владимира Путина. В ответ Дмитрий Песков назвал журналиста патриотом и человеком с крепкой гражданской позицией.