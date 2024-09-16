«Очень признателен»: Познер ответил Пескову, назвавшему его патриотом

Мэтр отечественного телевидения Владимир Познер в эфире радио «Комсомольская правда» поблагодарил официального представителя президента России Дмитрия Пескова, который ранее высоко оценил гражданскую позицию журналиста. Познер отметил, что очень признателен за это.

«Я очень признателен за это. Естественно, мне это приятно. И спасибо, что вы мне об этом сообщили», — сказал телеведущий.