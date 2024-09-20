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20 сентября, 15:30

Тест: 13 вопросов по истории, которые стыдно завалить

Легко забыть какой-то незначительный факт или день рождения нелюбимой тёти, но эти исторические события должны быть выгравированы в вашей памяти.

История России — это величественная сага о царях, революциях, великих победах и выдающихся деятелях. У нас есть повод гордиться и возможность учиться на ошибках прошлого, а для этого нужно помнить о самых важных событиях. Давайте проверим ваши знания и обновим некоторые даты в голове, чтобы не пришлось краснеть при их упоминании. Здесь не нужно быть профессором, но немного школьных знаний точно пригодятся.

От Средневековья до советских времён — каждая эпоха преподносит своих великих деятелей в самых разных сферах: политике, науке и искусстве. Угадайте 7 культовых картин великих отечественных художников и докажите, что разбираетесь не только в датах и сражениях. Также мы подготовили всё для эффектного путешествия в прошлое: 100 лет причёсок — угадайте, из какого десятилетия эти 10 укладок.

Тест: Выберите более привлекательное лицо, а мы расскажем, чего вы боитесь
Тест: Выберите более привлекательное лицо, а мы расскажем, чего вы боитесь
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Коллаж © Life.ru. Фото © pantyukhin.ru / Юрий Пантюхин, © Wikipedia / Александр Рослин, © Wikipedia / Борис Дмитриевич Вигилев

Василиса Тихонова
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