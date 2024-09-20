Тест: 13 вопросов по истории, которые стыдно завалить

История России — это величественная сага о царях, революциях, великих победах и выдающихся деятелях. У нас есть повод гордиться и возможность учиться на ошибках прошлого, а для этого нужно помнить о самых важных событиях. Давайте проверим ваши знания и обновим некоторые даты в голове, чтобы не пришлось краснеть при их упоминании. Здесь не нужно быть профессором, но немного школьных знаний точно пригодятся.