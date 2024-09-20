«Только правой рукой!»: Почему в СССР переучивали левшей

То, что переживали левши во времена Советского Союза, и врагу не пожелаешь. Многие люди, родившиеся левшой, считались не уникальными, а скорее странными и даже никчёмными. Советские педагоги прикладывали все усилия, чтобы переучить таких «бездарей», хотя от этого дети порой сильно страдали. В этой статье Life.ru расскажет о том, зачем в СССР переучивали левшей и почему сейчас так никто не делает.

Леворукость мешала жить

Почему в СССР переучивали левшей: 3 странные причины. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

В СССР причину того, что все должны быть правшами, объясняли вполне разумно. Как минимум считалось, что в быту левшам будет очень тяжело жить, ведь все предметы сделаны под правую руку. В этом, конечно, был здравый смысл, ведь даже сейчас предметы для левшей стоят дороже, а найти их не всегда возможно. Да и писать левой рукой, когда использовались чернила и перо, тоже было не очень комфортно, так как потом приходилось оттирать руки от краски, а все буквы получались смазанными.

Как левшей переучивали в советских школах

Зачем в советских школах левую руку привязывали к туловищу. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Больше всего проблема «левой руки» волновала советских педагогов, которые считали, что дети не должны выделяться, и не хотели подстраиваться под их особенности. Обычно переучивать начинали именно в школе. Так, первоклашкам приходилось вынести немало страданий, прежде чем освоить письмо правой рукой. Методов переучивания было много, и зависели они от учителя. Кто-то использовал моральное давление и даже унижения, а кто-то не боялся применить силу и хорошенько ударить нерадивого ученика линейкой по пальцам. Очень часто во времена СССР ребёнку просто привязывали левую руку к туловищу, чтобы тот не имел возможности переложить в неё ручку. Примечательно, что, даже если родители не хотели переучивать ребёнка, школа всё равно на этом настаивала и даже угрожала отчислением.

Почему леворуких не брали в армию

Левшам сложно служить в армии, так как всё оружие делают под правую руку. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Ещё одной важной причиной, почему левшей старались как можно быстрее переучить, являлась напряжённая политическая обстановка. Страна готовилась в любой момент начать войну и нуждалась в сильной многочисленной армии. Левши же были непригодны для службы, так как все автоматы и винтовки предназначались только для правшей. Затворы у оружия находились справа, соответственно, туда и летят гильзы после стрельбы, а левшам они попадали бы в лицо.

Почему сейчас не переучивают левшей

Когда перестали переучивать левшей и почему современные психологи против советских методов. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Раньше психологи утверждали, что леворукость является отклонением, которое нужно лечить, иначе человек не сможет нормально жить. Сейчас же эксперты изменили своё мнение и пришли к выводу, что насильственное переучивание может навредить психике ребёнка и даже привести к проблемам восприятия информации. Уже с середины 90-х годов стереотип о том, что всех левшей нужно переучивать, стал сходить на нет. А в наши дни и вовсе говорят, что необходимо сохранять индивидуальность, которую дала природа. Тем не менее многие бывшие советские левши благодарны, что их вовремя научили работать правой рукой, ведь теперь они могут делать всё обеими руками, да и жить так куда проще.