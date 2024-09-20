Топ-7 секретарш отечественного кинематографа, которые перетянули на себя всё внимание

Сегодня, 20 сентября, мы отмечаем День секретаря — профессиональный праздник тех, без кого не обходится ни одно важное дело в офисе. В честь этого события Life.ru делится подборкой из семи ярчайших секретарш отечественного кино, которые своим обаянием и харизмой затмили главных героев и оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.

1. Тося, «Карнавальная ночь» (1956)

Секретарши, покорившие российское кино. Фото © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk

Тося из легендарной комедии Эльдара Рязанова — это воплощение доброты с лёгкой ноткой официальности. Героиня Тамары Носовой, работавшая секретаршей строгого и недалёкого товарища Огурцова, запомнилась зрителям не только очаровательным характером, но и тем, как, несмотря на свою роль помощницы, она умудрилась стать одной из центральных фигур картины. Легкомысленная, но добрая, Тося даже в моменты, когда её заносило в рамках своей работы, всегда оставалась человеком, которому хотелось сопереживать. Кто бы мог подумать, что столь простая на первый взгляд роль так полюбится зрителям?

2. Зоя Ивановна, «Волга-Волга» (1938)

Топ-7 незабываемых секретарш в кино. Фото © Кадр из фильма «Волга-Волга», режиссёр Григорий Александров, сценаристы Николай Эрдман, Владимир Нильсен, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Когда на экране появляется Мария Миронова в роли Зои Ивановны, становится понятно, что это секретарша, которой всё по плечу. Её героиня была создана для того, чтобы стать незаменимой частью бюрократической машины. И, как только она оказывается в кадре, взгляд невозможно отвести. Режиссёр Григорий Александров, по слухам, даже сократил её экранное время, потому что боялся, что Миронова затмит главных героев. И действительно, её комический талант и харизма сделали из Зои Ивановны настоящую звезду фильма.

3. Верочка, «Служебный роман» (1977)

Лучшие секретарши отечественного кинематографа. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Лия Ахеджакова подарила нам Верочку, секретаршу мечты 70-х. Заграничные наряды, сплетни и неумение отделять личные интересы от рабочих обязанностей — всё это сделало героиню актрисы яркой, живой и незабываемой. Верочка, может, и любила поболтать и нос сунуть не туда, куда следует, но без неё офисные интриги не имели бы той самой изюминки, которой всегда не хватает в серых буднях. Лия Ахеджакова своей игрой создала типаж, который и сегодня вызывает улыбку, ведь каждый из нас хотя бы раз сталкивался с «Верочкой» на работе.

4. Юлия Николаевна, «Отпуск за свой счёт» (1981)

Секретарши, затмившие главных героев. Фото © Kino-teatr.ru

Эта роль — всего несколько минут экранного времени, но что это за минуты! Александр Ширвиндт в роли начальника туристической фирмы и Любовь Руденко, которая исполнила роль его секретарши Юлии Николаевны, показали такой тонкий и искромётный дуэт, что сцены с ними пересматривают до сих пор. Юлия Николаевна, капризная и упрямая, настаивающая на своём, даже когда начальник требует всё переделать, подарила зрителям один из лучших комедийных диалогов в отечественном кино.

5. Люда, «Бригада» (2002)

Самые яркие секретарши российских фильмов. Фото © Kino-teatr.ru

Светлана Чуйкина сыграла очаровательную и хитрую Люду, секретаршу Саши Белого, в культовом сериале «Бригада». Её персонаж был не просто частью офиса — Люда оказалась в центре криминальных событий. И, хотя её роль была в первую очередь технической, она показала, как можно использовать своё положение для защиты личных интересов. Чуйкина стала популярной после выхода «Бригады», и не удивительно — ведь её Люда была не просто секретаршей, а настоящей тёмной лошадкой сериала.

6. Вика Клочкова, «Не родись красивой» (2005–2006)

Топ-7 выдающихся секретарш в кино России. Фото © Кадр из сериала «Не родись красивой», режиссёры Карен Захаров, Станислав Назиров, Роман Просвирнин и т.д., сценаристы Елена Кряковцева, Михаил Соколовский, Светлана Яшина и т.д. / Kinopoisk

Юлия Такшина создала образ Вики Клочковой, не самой ответственной и дисциплинированной секретарши, которая больше была озабочена личной жизнью, чем выполнением рабочих обязанностей. Однако именно её стремление выйти замуж за богатого мужчину, а также дружба с генеральной директоршей Кирой Воропаевой сделали Вику интересной и многогранной героиней. Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Клочкова всегда была в курсе всех событий и умела применять информацию в свою пользу.

7. Тамара Кожемятько, «Папины дочки» (2007–2013)

Иконы экрана: лучшие секретарши отечественного кино. Фото © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров и т.д., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов и т.д. / Kinopoisk

Татьяна Орлова блестяще воплотила роль Тамары Кожемятько, секретарши в офисе «ООО Антонов». Тамара — это настоящая героиня сериала, которая вместе со своим сенбернаром Лизой и хитрыми планами добавила в «Папины дочки» столько юмора, что без неё картина явно потеряла бы значительную долю шарма. Персонаж был не только колоритным, но и многослойным: от комичных ситуаций с фиктивным браком до его «двойника», бизнес-леди с Рублёвки. Тамара доказала, что даже в самой, казалось бы, второстепенной роли можно сверкать ярче всех.