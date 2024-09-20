Юта пожалела потерявшую родину Земфиру*: «Не надо кидать грязь» Юта рассказала, что не запрещает своим детям слушать осудившую СВО Земфиру* 20 сентября, 12:57 Земфира. Обложка © Telegram / Земфира

Россиянам не следует «бросать грязь» в артистов, покинувших страну после начала спецоперации, просто потому что на их песнях выросло не одно поколение, хотя обида после их предательства осталась у многих. Таким мнением поделилась певица Юта в эфире передачи «Дайте сказать», рассказывая о том, её дети слушают осудившую СВО Земфиру*.

Юта рассказала, что думает о сбежавших за рубеж артистах. Видео © VK / Life.ru

«Детям просто нравились песни Земфиры*, но они понимают, чем занимаюсь я. И они говорят: «Мама, а тебе не обидно, что нам нравятся песня Земфиры*?» Я говорю: «Да боже упаси. Слушайте, конечно, это же прекрасная музыка», — призналась артистка.

Сама Юта часто даёт концерты для военнослужащих ВС РФ в Донбассе. По её словам, это сложно, потому что сталкиваешься с «совершенно другой энергией», которой нет в привычной жизни. Артистка уверена, что российские солдаты остро нуждаются в поддержке музыкантов, но не все из них готовы ехать на фронт с концертами. Юта не стала осуждать сбежавших за рубеж артистов и призналась, что их следовало бы пожалеть, ведь жить вдали от Родины — это тяжело и психологически, и физически.

«Я не могу кидать в них грязь. Не могу, потому что я их сама слушала, будучи молодой. Я какие-то идеи там черпала. Вообще, не надо ни в кого кидать грязь. Надо заниматься своим делом. Вот есть своя зона ответственности — делай своё дело хорошо», — резюмировала Юта.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми