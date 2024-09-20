Юта пожалела потерявшую родину Земфиру*: «Не надо кидать грязь»
Юта рассказала, что не запрещает своим детям слушать осудившую СВО Земфиру*
Земфира. Обложка © Telegram / Земфира
Россиянам не следует «бросать грязь» в артистов, покинувших страну после начала спецоперации, просто потому что на их песнях выросло не одно поколение, хотя обида после их предательства осталась у многих. Таким мнением поделилась певица Юта в эфире передачи «Дайте сказать», рассказывая о том, её дети слушают осудившую СВО Земфиру*.
Юта рассказала, что думает о сбежавших за рубеж артистах. Видео © VK / Life.ru
«Детям просто нравились песни Земфиры*, но они понимают, чем занимаюсь я. И они говорят: «Мама, а тебе не обидно, что нам нравятся песня Земфиры*?» Я говорю: «Да боже упаси. Слушайте, конечно, это же прекрасная музыка», — призналась артистка.
Сама Юта часто даёт концерты для военнослужащих ВС РФ в Донбассе. По её словам, это сложно, потому что сталкиваешься с «совершенно другой энергией», которой нет в привычной жизни. Артистка уверена, что российские солдаты остро нуждаются в поддержке музыкантов, но не все из них готовы ехать на фронт с концертами. Юта не стала осуждать сбежавших за рубеж артистов и призналась, что их следовало бы пожалеть, ведь жить вдали от Родины — это тяжело и психологически, и физически.
«Я не могу кидать в них грязь. Не могу, потому что я их сама слушала, будучи молодой. Я какие-то идеи там черпала. Вообще, не надо ни в кого кидать грязь. Надо заниматься своим делом. Вот есть своя зона ответственности — делай своё дело хорошо», — резюмировала Юта.
Также в эфире программы «Дайте сказать» Юта призналась, что ездит в Донбасс с концертами вовсе не потому, что сейчас такие выступления стали котироваться среди артистов, а по зову сердца. Артистка гастролирует в регионе, начиная с 2014 года, и уже попадала под украинские обстрелы. Полный выпуск программы «Дайте сказать» смотрите по ссылке.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.