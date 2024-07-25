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25 июля, 16:30

Поп-король из ЛНР: В Донбассе нашли двойника Майкла Джексона

"Mash на Донбассе": В Луганске нашли двойника Майкла Джексона

Луганский двойник Майкла Джексона (слева) и настоящий Майкл Джексон. Обложка © VK / Владислав Савенков, Фото © ТАСС / ABACA / Mousse

Луганский двойник Майкла Джексона (слева) и настоящий Майкл Джексон. Обложка © VK / Владислав Савенков, Фото © ТАСС / ABACA / Mousse

В Луганске нашли двойника американского певца Майкла Джексона. Как сообщает "Mash на Донбассе", ещё в девять лет Владислав Савенков увидел концерт поп-короля и сразу стал его фанатом, а вскоре юноша и вовсе начал подражать любимому артисту.

В Луганске нашли двойника Майкла Джексона. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"Началось всё с детства, это 2009 год, когда я впервые увидел концерт Майкла Джексона. По-моему, это был день его смерти, то ли следующий день. Тогда меня это настолько поразило, как он двигается, никогда ранее я такого не видел", — отметил Владислав в беседе с телеграм-каналом.

Дебют двойника Джексона на сцене произошёл во время концерта в колледже. Зрители остались в восторге, поэтому Владислав взялся за серьёзные выступления. Публику ЛНР он уже покорил, в планах гастроли в другие российские регионы. Кроме того, парень хочет продолжать творческую деятельность кумира с помощью песен, созданных нейросетью.

А ранее Life.ru писал, что в Алтайском крае стартовали съёмки короткометражки, в которой главную роль исполнит двойник Леонардо Ди Каприо. Фильм будет называться "Лео, у нас сибирские обстоятельства", а снят он будет в жанре мокьюментари, то есть псевдодокументалистики.

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Наталья Демьянова
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