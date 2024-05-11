Двойник Ди Каприо Ясень сыграет голливудскую звезду в мокьюментари на Алтае
Съёмочная группа фильма "Лео, у нас сибирские обстоятельства". Обложка © VK / Александр Ясень
В Алтайском крае стартовали съёмки короткометражки, в которой главную роль исполнит российский актёр и двойник Леонардо Ди Каприо Александр Ясень. Об этом сам артист сообщил в соцсетях. Фильм будет называться "Лео, у нас сибирские обстоятельства", а снят он будет в жанре мокьюментари, то есть псевдодокументалистики.
Внешность актёра на монтаже "усовершенствуют" при помощи дипфейка. По сюжету Ди Каприо по ошибке оказывается в алтайском селе Старая Ажинка и влюбляется в местную девушку Настю. Он хочет увезти возлюбленную на родину, но встречает сопротивление её отца. Параллельно актёр сыграет Владимира Ленина.
Режиссёром и сценаристом выступает Кристина Холдеева. Съёмочная группа небольшая — всего 14 человек. Актёр Ясень также является сопродюсером проекта вместе с Юрием Романовым, экспертом шоу "Ну-ка, все вместе!".
"Наш новый кинопроект "Лео, сибирские обстоятельства" стартовал на Алтае. Это алтайско-якутский кинопроект", — поделился Ясень.
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