5 секретов больших денег из фильма "Волк с Уолл-стрит", о которых не рассказывают в университете

Главный герой фильма "Волк с Уолл-стрит" — проворный биржевой брокер Джордан Белфорт. Он начал как продавец дешёвых акций в фирме с плохой репутацией. Но затем благодаря цепкости, наглости и харизме построил гигантскую империю, которая торговала всеми видами ценных бумаг на миллионы долларов.

Но смотреть "Волка с Уолл-стрит" нужно не просто, чтобы увидеть жизнь богатых американцев изнутри. В нём можно найти и сакральный смысл — цитаты, которые режиссёры транслировали зрителям, желавшим стать счастливее и зарабатывать много. К каким из них стоит прислушаться?

1. О том, плохо ли быть богатым

Какая в фильме "Волк с Уолл-стрит" лучшая цитата? Про то, кем стоит быть — богачом или бедняком. Фото © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

"Я был бедным человеком, и я был богатым человеком. И я выбираю быть богатым каждый грёбаный раз", — гласит одна из лучших цитат фильма "Волк с Уолл-стрит", которую сказал Джордан Белфорт.

Многим людям ещё в школе прививают установку о том, что "большие деньги — большие проблемы" и "миллиардеры несчастны". В фильме главный герой тоже столкнулся с некоторыми трудностями обеспеченной жизни — давлением со стороны правоохранителей, налоговой, конкурентов. Однако он всё равно считает, что иметь неограниченный доход — это хорошо, и не променял бы ресурсы на спокойную жизнь. На основе этой сакральной цитаты из фильма "Волк с Уолл-стрит" нужно изменить своё представление о деньгах и вам.

2. Про духовную пользу денег для человека

"С деньгами вы и сами становитесь лучше. Вы можете щедро жертвовать церкви или любой политической партии. Вы можете спасти пятнистую сову от вымирания", — шутил Белфорт.

Посмотреть фильм "Волк с Уолл-стрит" нужно тем, кто считает, что иметь деньги — плохо. Якобы те приносят в жизнь только пороки: зависимости, тягу к тяжёлому люксу и в целом меняют человека в худшую сторону. Однако Белфорт считает иначе. По его мнению, большие деньги можно тратить и на полезные для общества вещи. Например, на благотворительность и спасение людей. Стремиться к материальным средствам нужно и тем, кто хочет сделать жизнь в мире лучше.

3. О том, стоит ли прощать людей и забывать обиды

Смотреть "Волка с Уолл-стрит" нужно как бизнесменам, так и тем, кто только начинает свой путь к мечте. Фильм учит прощать людей, но не забывать их плохие поступки. Фото © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

"Прощать легко. А вот забыть — уже другая история", — говорил Белфорт в одной из лучших цитат фильма "Волк с Уолл-стрит".

Бизнесмен считал, что обижаться на других людей не нужно. Это вредит как собственному делу, так и жизни в целом. Ведь если не отпустить обиду, то мысли о ней всегда будут отравлять жизнь. Тем не менее богач рекомендует зрителям никогда не забывать гадости, которые им сделали другие. После первого предательства повторно подпускать к себе человека уже не стоит, поскольку он повторит свой мерзкий поступок ещё раз. Об этом правиле важно помнить всем, кто стремится к успеху и богатству.

4. О том, как важно делать выводы из ошибок

Ещё одна лучшая цитата фильма "Волк с Уолл-стрит" посвящена тому, что нужно делать выводы из ошибок. Фото © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

"И я твёрдо убеждён в том, что человек, который не учится на прошлых ошибках, обречён повторять их", — заявил в фильме "Волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт, которого сыграл актёр Леонардо Ди Каприо.

По мнению персонажа, успеха не добьётся тот, кто не сделал выводы после пережитого неудачного опыта. Если каждый раз наступать на одни и те же грабли, человек никогда не станет богатым. На неприятностях нужно учиться сразу, как только они произошли. Тогда будет считаться, что человек прожил их не зря.

Если же вы допустили ошибку, а потом повторили её ещё раза два-три, то считайте, что с трудностями столкнулись впустую. В таком случае неудачи и проблемы не сделали вас сильнее, а просто больно ударили.

5. О дружбе среди богачей

В фильме "Волк с Уолл-стрит" поднимается даже вопрос дружбы между богатыми людьми. Белфорт считает, что её среди бизнесменов нет и быть не может. Фото © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

"Дружба, построенная на деньгах, долго не длится…" — говорил главный герой фильма "Волк с Уолл-стрит".

Хоть быть богатым и незазорно, у прихода больших денег в жизнь есть минусы. Например, крупным бизнесменам довольно сложно найти себе настоящих друзей. Там, где водятся крупные суммы, места для приятельских отношений не остаётся. Все готовы предать друг друга в любой момент.

На основе этой цитаты Белфорта любой желающий достигнуть богатства человек может задаться вопросом, что для него важнее — спокойная жизнь с хорошими людьми рядом или деньги. Не каждый готов отказаться от человеческих отношений ради материальных средств.