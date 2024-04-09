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9 апреля, 15:43

Итальянский шеф раскрыл секрет приготовления идеальной пасты альденте

Ресторатор Ламберти: Идеальную пасту альденте нужно варить 6,5 минуты

Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти раскрыл секрет приготовления идеальной пасты альденте. Автор концепций ряда известных ресторанов отметил, что обычно на упаковке указывают среднее время готовности продукта — 10–12 минут, однако он рекомендует выключать плиту на несколько минут раньше.

"Варить 6,5 минуты, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе с оставшейся от варки водой. Прогреть три-четыре минуты до готовности — баста", — приводит "Газета.ru" слова ресторатора.

Также Ламберти рассказал, как правильно выбирать пасту в магазине. По его словам, лучше всего макаронные изделия производят в Гарньяно и Неаполе. Самые популярные виды: спагетти, лингвини и букатини, а также локальные специалитеты вроде паккери и зити. Кроме того, у качественных итальянских макарон на упаковке должны быть такие отметки, как IGT и DOP, резюмировал ресторатор.

Важно помнить, что макароны и хлеб не должны служить главной частью рациона человека, так как при избыточном употреблении они только заполняют желудочно-кишечный тракт, а полезные вещества практически не поступают в организм. О том, кто больше всех подвержен смерти от макарон, Life.ru писал тут.

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Freepik

Наталья Исакова
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