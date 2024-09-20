Бесстрашная Юта попала под обстрел ВСУ и решила всё равно выступать перед нашими героями Юта объяснила, зачем ездит в Донбасс с 2014-го даже после попадания под обстрел 20 сентября, 12:17 Юта рассказала, почему ездит в Донбасс. Видео © VK / Life.ru

Певица Юта призналась, что ездит в Донбасс с концертами вовсе не потому, что сейчас такие выступления стали котироваться среди артистов, а по зову сердца. При этом артистка гастролирует в регионе, начиная с 2014 года. А ещё во время такой поездки она попала под обстрел ВСУ, но решила и дальше выступать перед нашими героями. Об этом она рассказала в эфире передачи «Дайте сказать!».

Юта рассказала в эфире передачи «Дайте сказать!», почему ездит в Донбасс. Видео © VK / Life.ru

По словам Юты, 2014 год уже нёс в себе ощущение грядущей катастрофы, для жителей Донбасса начинался жуткий период противостояния киевской агрессии. В те годы певица бралась за любую работу, чувствуя в себе огромную творческую энергию, тем более что ей приходилось кормить свою семью. Однако вторую причину своих поездок в опасный регион Юта считает гораздо более важной — это то, что там набирал обороты спрос на патриотическую поэзию. По признанию артистки, ей давно было тесно в репертуаре песен про любовь мужчины и женщины.

«Мне хотелось писать песни про что-то другое. Пошли вот эти песни про любовь к Родине. Мне хотелось спеть их тем, кому они покажутся особо дороги. И я поняла после первого предложения поехать в Сирию, например, и на Донбасс я поняла, что это моё. Вот так всё и завертелось. А потом я увидела реакцию на своё творчество и на свою работу от военнослужащих. Ну и всё. Остановиться уже было невозможно», — вспоминает Юта.

В Донбасс артистка ездит с концертами постоянно и зачастую бесплатно. На вопрос своих детей, зачем она это делает, когда могла бы собирать залы и хорошо зарабатывать, Юта отвечает одним словам: «Хочу». Её последняя поездка в Луганск оказалась непростой. Певица вместе со своей командой попала под украинский обстрел. Она хотела скрыть случившееся от своих близких, чтобы не пугать их, но 16-летний сын Юты обо всём узнал и совершенно по-взрослому попытался отговорить её от дальнейших поездок.

«И он говорил это как большой мужик, который разговаривает со своей женщиной. То есть я так присела, ему сейчас будет 17. И дальше он говорит коронную фразу: «Значит так, больше ты туда не поедешь». Красивая сцена была. Я получила удовольствие как женщина. Думаю, Толян, всё у тебя хорошо будет в жизни», — поделилась исполнительница.

Она добавила, что сын всегда переживает за неё, но очень чётко понимает, что сейчас происходит в зоне СВО и почему так важно поддерживать наших солдат.

Ранее Любовь Успенская озвучила главную цель своего выступления перед российскими военными в июле в Донбассе. Она заявила, что в первую очередь хотела поднять боевой дух раненных на СВО бойцов. По её словам, поездка планировалась давно.

Авторы Татьяна Миссуми