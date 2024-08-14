Успенская рассказала о главном потрясении в ходе поездки к раненым бойцам в ДНР

Любовь Успенская озвучила главную цель своего выступления перед российскими военными в Донбассе. Она заявила, что в первую очередь хотела поднять боевой дух раненных на СВО бойцов. В этом певица призналась в беседе с "Вечерней Москвой".

"Мне хотелось поднять воинам боевой дух и помочь им в восстановлении", — рассказала исполнительница хита "По полюшку".

Знаменитость посетила Донбасс в начале июля. Она призналась, что мечтала об этом с самого начала спецоперации. Артистка исполнила для раненых военных патриотические песни, такие как "Россия" и "Небо". После концерта звезда была приятно удивлена силой духа бойцов, которые, по её словам, легко переносят серьёзные ранения.