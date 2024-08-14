Успенская рассказала о главном потрясении в ходе поездки к раненым бойцам в ДНР
Певица Успенская: Основной целью поездки в ДНР было поднятие боевого духа воинов
Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official
Любовь Успенская озвучила главную цель своего выступления перед российскими военными в Донбассе. Она заявила, что в первую очередь хотела поднять боевой дух раненных на СВО бойцов. В этом певица призналась в беседе с "Вечерней Москвой".
"Мне хотелось поднять воинам боевой дух и помочь им в восстановлении", — рассказала исполнительница хита "По полюшку".
Знаменитость посетила Донбасс в начале июля. Она призналась, что мечтала об этом с самого начала спецоперации. Артистка исполнила для раненых военных патриотические песни, такие как "Россия" и "Небо". После концерта звезда была приятно удивлена силой духа бойцов, которые, по её словам, легко переносят серьёзные ранения.
Напомним, в марте этого года Успенская получила российский паспорт, став гражданкой РФ. Тогда она отметила, что теперь считает себя ещё более связанной с Россией. Певица выразила надежду на то, что сможет внести вклад в развитие страны и её культуры.