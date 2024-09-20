«Ветераны России» взбесили Тарасова призывом помогать стране и бойцам СВО

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил «Ветеранам России». Общественников возмутил тот факт, что именитый спортсмен подарил своей жене роскошный дом за 190 миллионов, но при этом ничего не сделал для своей страны. Как отметил в видеообращении сам спортсмен, он будет самостоятельно решать, куда тратить средства. По словам футболиста, по его страничке можно понять, что он не раз участвовал в сборе гуманитарных грузов.

«Я столкнулся с тем, что общественная организация «Ветераны России» клевещет на меня. Они говорят, что я не патриот, не умею тратить деньги. Кто вообще решает за меня, куда я буду тратить свои заработанные деньги и как мне их тратить? Я их потратил на свою семью. Председатель обвинил меня в том, что лучше бы я потратил их на покупку гуманитарных вещей. Перед тем, как делать такие громкие заявления ознакомьтесь, пожалуйста, с тем, что я делал уже. В недавнем прошлом я помог Курску, который нуждался. Я не просто помог, переведя деньги, а поехал своими ногами и выбрал, что необходимо», — указал Тарасов.