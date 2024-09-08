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8 сентября, 14:42

Тарасов подарил жене новый особняк, уничтожив последний «крестраж» Бузовой

Тарасов подарил Костенко новый особняк после продажи дома, где он жил с Бузовой

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94

В семье Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко произошло радостное событие. Экс-игрок сборной России по футболу подарил своей супруге особняк, к которому привёл её, предварительно завязав ей глаза. Соответствующее видео он опубликовал в своём аккаунте в Instagram*.

Тарасов дарит жене особняк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

На видео Дмитрий приводит супругу, у которой завязаны глаза, к новому дому. Немного покрутившись с Анастасией, он продолжит снимать, как она радостно гарцует в направлении двери особняка.

«А если я подарю тебе новый дом, ты будешь себя чувствовать хозяйкой? Да. Тогда вот. Делай с ним что хочешь, ремонтируй, как хочешь, только говори, сколько (надо денег. — Прим. Life.ru), а всё остальное сама», — гласит подпись под видео.

Долгое время семейство жило с детьми в особняке, который строился по заказу телеведущей Ольги Бузовой, когда та ещё состояла в браке с Тарасовым. Видимо, бузовский флёр надоел обитателям жилища и они решили раскошелиться на собственное семейное гнёздышко, продав изрядно надоевшие хоромы за 210 миллионов рублей в 2023 году.

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Теперь разросшемуся клану Тарасовых точно хватит места для сосуществования. Кстати, в феврале у них родился четвёртый ребёнок — мальчик. Анастасия Костенко без проблем перенесла роды, несмотря на неутешительные прогнозы врачей касательно состояния её здоровья во время беременности.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Владимир Озеров
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