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15 января, 00:20

"Абсцесс и сепсис": Врач раскрыла, чем грозит неутешительный диагноз беременной Костенко

Врач Курова: Диагностированный у Костенко лимфаденит грозит образованием абсцессов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко сообщила, что страдает опасным заболеванием — острым лимфаденитом. Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач-терапевт Анастасия Курова, речь идёт о воспалении лимфатических узлов, что может грозить более серьёзными последствиями для здоровья.

По словам специалиста, болезнь может провоцироваться различными травмами и повреждениями кожи: ранами, ожогами, инъекциями или хирургическими вмешательствами. Повреждение кожи создаёт путь для проникновения патогенных организмов в лимфатические узлы. Лимфадениту больше подвержены люди с ослабленным иммунитетов, включая ВИЧ-инфицированных. Доктор напомнила, что лимфатические узлы — часть иммунной системы и могут сигнализировать о воспалении. Поэтому, чтобы не было осложнений, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

"Худший прогноз по здоровью: распространение инфекции на соседние ткани и органы, образование абсцессов в области воспаления или развитие сепсиса — тяжёлого воспалительного состояния, представляющего угрозу жизни", — пояснила Курова.

Она обратила внимание, что, если вовремя обратиться к врачу с этим диагнозом, можно успешно вылечиться, что происходит с большинством пациентов. Однако при неправильном лечении возможен рецидив.

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Ранее уролог рассказал, что ожирение у мужчин может привести к опасному заболеванию — раку простаты. Увеличение в организме жировой ткани приводит к нарушению кровообращения, что и прокладывает прямую дорогу к смертельному недугу.

Анатолий Симоненко
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