Тарасов и Костенко продают свой роскошный особняк за 210 млн рублей

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальных сетях объявление о продаже особняка в Соловьиной Роще, в котором живёт с супругой Анастасией Костенко и тремя детьми. Отвечая на вопрос подписчиков, он заявил, что решил переехать с семьёй в дом поменьше.

"Да, действительно продаём, хотим переехать в дом поменьше", — ответил он на вопрос подписчицы.

Особняк продаётся за 210 миллионов рублей. Многие подписчики считают, что переезд — вынужденная мера, так как Тарасов испытывает финансовые трудности.