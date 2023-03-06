Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 14:27

Тарасов и Костенко продают свой роскошный особняк за 210 млн рублей

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов продаёт особняк за 210 миллионов рублей

<p>Футболист Дмитрий Тарасов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Футболист Дмитрий Тарасов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальных сетях объявление о продаже особняка в Соловьиной Роще, в котором живёт с супругой Анастасией Костенко и тремя детьми. Отвечая на вопрос подписчиков, он заявил, что решил переехать с семьёй в дом поменьше.

"Да, действительно продаём, хотим переехать в дом поменьше", — ответил он на вопрос подписчицы.

Особняк продаётся за 210 миллионов рублей. Многие подписчики считают, что переезд — вынужденная мера, так как Тарасов испытывает финансовые трудности.

Как теперь выглядит Дмитрий Тарасов, который побрился налысо и пересадил волосы

Как теперь выглядит Дмитрий Тарасов, который побрился налысо и пересадил волосы

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачёва продаёт особняк в деревне Грязь. Недавно был найден потенциальный покупатель — известный бизнесмен, который даже уже внёс залог, но попросил скидку.

Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Тарасов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров