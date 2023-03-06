Тарасов и Костенко продают свой роскошный особняк за 210 млн рублей
Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов продаёт особняк за 210 миллионов рублей
Футболист Дмитрий Тарасов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальных сетях объявление о продаже особняка в Соловьиной Роще, в котором живёт с супругой Анастасией Костенко и тремя детьми. Отвечая на вопрос подписчиков, он заявил, что решил переехать с семьёй в дом поменьше.
"Да, действительно продаём, хотим переехать в дом поменьше", — ответил он на вопрос подписчицы.
Особняк продаётся за 210 миллионов рублей. Многие подписчики считают, что переезд — вынужденная мера, так как Тарасов испытывает финансовые трудности.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачёва продаёт особняк в деревне Грязь. Недавно был найден потенциальный покупатель — известный бизнесмен, который даже уже внёс залог, но попросил скидку.