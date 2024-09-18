Шикарная жизнь Тарасова и Мамаева вынудила общественников потребовать футбол поддержать СВО

Российских футболистов призвали направить часть своих многомиллионных зарплат на помощь бойцам СВО, а не на дорогие подарки своим женщинам.

Не так давно экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко дом за 190 миллионов рублей. Внутри: пять спален, бильярдная, сауна, фитнес-зал и другие удобства. Куда более скромным получился подарок Павла Мамаева его жене Надежде, которая не так давно родила сына. Бывший игрок «Краснодара» преподнёс ей в подарок новенький «гелендваген» за 30 миллионов рублей.

Внимание на это обратили в движении «Ветераны России». По информации SHOT, общественников возмутил тот факт, что именитые спортсмены не делают ничего для поддержки своей страны. При этом Тарасов вместе с рэпером T-Killah являются создателями команды «Родина Медиа». В связи с этим представители движения обратились в РФС с предложением поддержать инициативу о том, чтобы футболисты переводили часть своих гонораров на поддержку бойцов в зоне СВО: на закупку необходимого оборудования, предметов гигиены, формирования гуманитарных грузов и т.д.

«Мы видим, как известные спортсмены, такие как Павел Мамаев и Дмитрий Тарасов, демонстрируют своё финансовое благополучие, даря дорогие подарки. Но возникает вопрос — где их поддержка тем, кто сегодня защищает наше Отечество на передовой? Никто не просит их отказаться от всего, но мы призываем их, как и всех состоятельных людей, использовать часть своих средств на помощь бойцам СВО. Своим примером они могут вдохновить других и показать, что настоящий патриотизм заключается не только в успехах на поле или в медийных проектах, но и в реальной поддержке тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы страны», — отметил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.