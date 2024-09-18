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18 сентября, 06:00

Шикарная жизнь Тарасова и Мамаева вынудила общественников потребовать футбол поддержать СВО

«Ветераны России» призвали футболистов давать часть гонораров на поддержку ВС РФ

Футболист Дмитрий Тарасов с супругой. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов с супругой. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

Российских футболистов призвали направить часть своих многомиллионных зарплат на помощь бойцам СВО, а не на дорогие подарки своим женщинам.

Не так давно экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко дом за 190 миллионов рублей. Внутри: пять спален, бильярдная, сауна, фитнес-зал и другие удобства. Куда более скромным получился подарок Павла Мамаева его жене Надежде, которая не так давно родила сына. Бывший игрок «Краснодара» преподнёс ей в подарок новенький «гелендваген» за 30 миллионов рублей.

Внимание на это обратили в движении «Ветераны России». По информации SHOT, общественников возмутил тот факт, что именитые спортсмены не делают ничего для поддержки своей страны. При этом Тарасов вместе с рэпером T-Killah являются создателями команды «Родина Медиа». В связи с этим представители движения обратились в РФС с предложением поддержать инициативу о том, чтобы футболисты переводили часть своих гонораров на поддержку бойцов в зоне СВО: на закупку необходимого оборудования, предметов гигиены, формирования гуманитарных грузов и т.д.

«Мы видим, как известные спортсмены, такие как Павел Мамаев и Дмитрий Тарасов, демонстрируют своё финансовое благополучие, даря дорогие подарки. Но возникает вопрос — где их поддержка тем, кто сегодня защищает наше Отечество на передовой? Никто не просит их отказаться от всего, но мы призываем их, как и всех состоятельных людей, использовать часть своих средств на помощь бойцам СВО. Своим примером они могут вдохновить других и показать, что настоящий патриотизм заключается не только в успехах на поле или в медийных проектах, но и в реальной поддержке тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы страны», — отметил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Тарасов подарил жене новый особняк, уничтожив последний «крестраж» Бузовой
Тарасов подарил жене новый особняк, уничтожив последний «крестраж» Бузовой

Ранее активисты призывали к поддержке бойцов СВО и других известных личностей. Например, Life.ru рассказывал, как общественники предложили музыкальному продюсеру Константину Меладзе продать недвижимость и передать вырученные средства на поддержку бойцов СВО или же переделать огромную виллу в Крыму в санаторий для участников спецоперации.

Мария Любицкая
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